LIVE MotoGP | GP Catalogna 2022 in DIRETTA | risultati prove libere | Aprilia super Bene Bastianini e Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 LA CRONACA DELLE FP1E CLASSIFICA FP2E CLASSIFICA FP1 15.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 15.03 Inizio non semplice per Quartararo, mai davvero a suo agio finora al Montmelò. Sappiamo come il francese sappia pescare i conigli dal cilindro nell’arco del week-end. Probabile che troverà la quadra con delle modifiche di assetto alla Yamaha. 15.02nel complesso, anche se bisogna fare qualcosa in più per avvicinarsi ad Aleix Espargarò. Il fine settimana è lungo. 15.00 L’così competitiva non si vedeva dal GP d’Argentina, quando non a caso vinse proprio Aleix Espargarò. Lo spagnolo è secondo nel ...