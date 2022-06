L' Intelligenza artificiale ha restituito la voce a Iceman in “Top Gun | Maverick”

Leggi su agi

(Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Ora che “Top Gun:”, il seguito di “Top Gun”, ha debuttato con numeri da record, possiamo dire che a emozionare il pubblico non è stato solo il fascino delle acrobazie in volo di Tom Cruise, ma anche ladi Van Kilmer e di, il suo personaggio. Che non è esattamente ladi Val Kilmer, almeno per come pensiamo all'idea di “propria”. Kilmer, che ha recitato in film come “Batman Forever” e “The Doors”, ha subito danni irreparabili alladopo che gli è stato diagnosticato un cancro alla gola e una tracheotomia nel 2014. L'attore è stato “campionato” dall'. ll CTO e co-founder di Sonantic (la startup inglese che se n'è occupata) John Flynn aveva annunciato l'operazione ad agosto scorso. ...