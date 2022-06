I titoli da non perdere questo weekend su Netflix (Di venerdì 3 giugno 2022) "Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) "Cosa guardiamo su?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi...

Advertising

_yelle_ : @Gibbscrazia si, bravo, allora google lo sai usare, quando vuoi. Ora sai entrare nel merito delle notizie, o ti bas… - 1997Fonti : RT @Gitro77: 3/17 - Il debito pubblico è una ricchezza non solo per chi detiene titoli di Stato italiani (uno dei principali beni rifugio,… - Sciandi : Su Depp/Heard leggo alcuni articoli che hanno + o - lo stesso spessore di #JusticeForJohhnyDepp. Ce n’è uno che rie… - PagliariCarlo : Se fossi un 'giornalaio' farei titoli con Dybala all'Inter Bremer all'Inter Lukaku all'Inter Ci metterei anche De P… - redhotelena : @phegateaux sei ignorante e hai fatto una figura di merda. provo molta tenerezza per le ragazze che ancora stanno m… -