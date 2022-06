Hind Lafram | la prima stilista italiana per donne musulmane | “Svelo i pregiudizi”

(Di venerdì 3 giugno 2022) La moda contro iè unaitalomarocchina le cui collezioni costituiscono un messaggio contro le discriminazioni e le oppressioni imposte dalla società alle, indipendentemente dal fatto che siano, atee, cattoliche o altro.ha partecipato all’incontro nell’ambito della giornata Talenti per una società inclusiva, promosso dall’Istituto Sangalliche si è svolto il 30 maggio a Firenze presso l’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, a chiusura del triennio di Formare per conoscere, conoscere per convivere. Religioni e cittadinanza’, nell’intento di riflettere non su una minoranza ma su più minoranze. Con lei Ahmed Abdullahi Abdullahi (consigliere comunale di Torino), Hamdan Al-Zeqri (mediatore ...

Talenti per una società inclusiva è la prima stilista in Italia che ha creato un suo brand per donne musulmane L'appuntamento con questa giornata che chiude il triennio di 'Formare per conoscere, conoscere per convivere. Religioni e cittadinanza'. Le giovani musulmane stanno rimodulando la moda e la bellezza anche attraverso il velo, basti pensare a Hind Lafram, stilista italiana che crea capi per donne islamiche. Vogliono dimostrare che possono essere moderne e fedeli alla loro identità religiosa.