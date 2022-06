Giubileo regina, il malessere di Elisabetta e i retroscena sul pranzo con Harry e Meghan (Di venerdì 3 giugno 2022) Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, dove vederlo in tv Video : Festa per il Giubileo di Platino ma la regina salta la messa Londra, 3 giugno 2022 - La regina Elisabetta non è presente oggi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)di Platino dellaII, dove vederlo in tv Video : Festa per ildi Platino ma lasalta la messa Londra, 3 giugno 2022 - Lanon è presente oggi ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - repubblica : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] - bizcommunityit : Giubileo di Platino: Elisabetta da 70 anni sul trono d'Inghilterra -