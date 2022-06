Flambus a Roma, due incendi in 7 giorni: Gualtieri potrebbe battere perfino il record della Raggi (Di venerdì 3 giugno 2022) È ancora Flambus a Roma, il sesto mezzo in fiamme dall’inizio del 2022, tra le flotte del trasporto pubblico capitolino: una media che tiene drammaticamente il passo dell’amministrazione Raggi. Quello di oggi è avvenuto all’alba sulla Laurentina. “Per ragioni da accertare, si è verificato un principio di incendio su un bus della linea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande raccordo anulare”, riporta l’Atac, aggiungendo che “l’incendio si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. Dall’inizio dell’anno sono 6 i mezzi, tra quelli Tpl e Atac, andati a fuoco. Una media di uno ogni 25 giorni. Con la Raggi la media era invece un Flambus ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) È ancora, il sesto mezzo in fiamme dall’inizio del 2022, tra le flotte del trasporto pubblico capitolino: una media che tiene drammaticamente il passo dell’amministrazione. Quello di oggi è avvenuto all’alba sulla Laurentina. “Per ragioni da accertare, si è verificato un principio dio su un buslinea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande raccordo anulare”, riporta l’Atac, aggiungendo che “l’o si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. Dall’inizio dell’anno sono 6 i mezzi, tra quelli Tpl e Atac, andati a fuoco. Una media di uno ogni 25. Con lala media era invece un...

