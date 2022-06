Fenerbahce | Jorge Jesus | “Ozil fuori rosa? Non cambierò la decisione del club”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il nuovo tecnico delè stato presentato nella giornata di ieri e qui, ha messo subito le cose in chiaro riguardo un argomento scottante: Mesut. Il tedesco infatti, arrivato dall’Arsenal, era stato messolo scorso anno a seguito di un diverbio col vecchio allenatore.ha quindi confermato la: “Ha avuto una grande carriera ed è un giocatore importante. Ma c’è unache ilha preso in merito e non la”. SportFace.

Commenta per primo Dopo l'esperienza portoghese,Jesus allenerà ile starebbe guardando al Benfica in vista della prossima sessione di mercato: come riportato da Reord, uno degli obiettivi è infatti Seferovic , attaccante del ...Pole dello spagnoloMartin , che corre per il team Pramac di Paolo Campinoti, quindi i due ducatisti del team ufficiale: l'australiano Jack Miller è 2°, il podio virtuale è completato da Pecco ...Jorge Jesus è il nuovo alle-natore del Fenerbahçe.Il 67enne tecnicoportoghese, che lo scorso dicembre siè dimesso dalla guida del Benfica, hafirmato un contratto annuale per 3 mi-lioni di euro.Fenerbahçe, trattativa conclusa, ufficiale il nuovo allenatore: il portoghese Jorge Jesus firma con il club turco ...