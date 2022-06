Falciato dall' auto della polizia Italiano muore in Spagna - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 3 giugno 2022)morto a Palma di Maiorca, in, dopo essere stato investito da un'. L'uomo, 35 anni, originario di Tempio Pausania faceva il cameriere in un ristorante, aveva appena ...

Advertising

Italiano morto a Palma di Maiorca, in Spagna, dopo essere stato investito da un'auto della polizia. L'uomo, 35 anni, originario di Tempio Pausania faceva il cameriere in un ristorante, aveva appena ...Vittima dell'incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è stato un addetto della Rieco Spa, l'azienda che si occuparaccolta dei rifiuti anchenel comune di Ostra Vetere. Il giovane è ...Italiano morto a Palma di Maiorca, in Spagna, dopo essere stato investito da un’auto della polizia. L’uomo, 35 anni, originario di Tempio Pausania faceva il cameriere in un ristorante, aveva appena fi ...2' di lettura 01/06/2022 - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato mercoledì mattina a Ostra Vetere. Vittima dell'incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è stato un addetto della ...