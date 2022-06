Departure One | la rivoluzione delle vacanze ha forma di un camper-barca

Advertising

Esquire Italia

Si chiama, ed è un battello grande, spazioso e ricoperto da grandi vetrate. Ha una veranda, una camera da letto e tutto ciò che serve per cucinare e vivere, anche per periodi di vacanza ...We look forward to launching Archewell when the time is right." The pair's new venture followed theirfrom their senior royal duties , which they announced in January 2020.year later, ... Ecco il camper che diventa anche una barca, costa come un'auto e ti risolve le vacanze per sempre. Non tutti i camper sono uguali: certi sono così bizzarri e originali che non diremmo nemmeno che lo sono, dei camper. Eppure bisogna strofinarsi gli occhi più volte e realizzare che invece ci sono, da ...