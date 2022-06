DallArenaLucio stasera su Rai 1: una serata evento per ricordare Lucio Dalla (Di venerdì 3 giugno 2022) Una serata evento quella che aspetta questa sera il pubblico di Rai 1. E a giudicare dalle prime immagini e dai video che sono circolati in queste ore, dopo la registrazione dello show, possiamo sicuramente anticipare che si tratterà di qualcosa di davvero molto emozionante. Sarà una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Un omaggio in note quello che andrà in onda questa sera, 3 giugno alle 21.25 su Rai 1 con “DallarenaLucio”. Grandissimi artisti per ricordare Lucio Dalla dall’Arena di Verona. Un cast pazzesco di artisti e musicisti onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) Unaquella che aspetta questa sera il pubblico di Rai 1. E a giudicare dalle prime immagini e dai video che sono circolati in queste ore, dopo la registrazione dello show, possiamo sicuramente anticipare che si tratterà di qualcosa di davvero molto emozionante. Sarà una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi:. Un omaggio in note quello che andrà in onda questa sera, 3 giugno alle 21.25 su Rai 1 con “”. Grandissimi artisti perdall’Arena di Verona. Un cast pazzesco di artisti e musicisti onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni. Conduce Carlo Conti con la partecipazione ...

