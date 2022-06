Calciomercato: l'Arsenal si tira indietro per Osimhen (Di venerdì 3 giugno 2022) Il club inglese giudica troppa alte le richieste dei partenopei L'Arsenal dice addio a Victor Osimhen . Il quotidiano Repubblica riferisce nella sua edizione odierna che i gunners, in passato molto interessati all'attaccante del Napoli, ritengono eccessive le richieste dei partenopei (che non ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022) Il club inglese giudica troppa alte le richieste dei partenopei L'dice addio a Victor. Il quotidiano Repubblica riferisce nella sua edizione odierna che i gunners, in passato molto interessati all'attaccante del Napoli, ritengono eccessive le richieste dei partenopei (che non ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Arsenal | Alexandre #Lacazette lascia il club: il saluto dei Gunners - tuttonapoli : Repubblica - Londra è lontana per Osimhen: per l'Arsenal troppo alto il prezzo di ADL - gianfrancozuc : #Arsenal nel mirino #Morata. #Calciomercato - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ? #Lacazette saluta l'#Arsenal e prepara le valigie per fare ritorno in #Ligue1. Nessuna possibilità per la #Juve di a… - FI69interista : E non lo hanno visto giocare in #Nazionale ... #Scamacca #arsenal #Sassuolo #Calciomercato -