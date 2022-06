Aston Villa: tra passato, presente e futuro (Di venerdì 3 giugno 2022) Conclusa la stagione 2021/22, la Premier League ha visto trionfare il Manchester City, grazie ai 93 punti conquistati, uno in più rispetto al Liverpool, quota 92, quanto basta per vincere lo scudetto. A seguire Chelsea e Tottenham per la Champions League, Arsenal e Manchester United per l’Europa League e, infine, il West Ham per la Conference League. A metà classifica c’è invece l’Aston Villa che ha chiuso con 45 punti, salvandosi senza affanni ma ben lontana dalla zona europea. In 38 gare la squadra di Birmingham ha ottenuto 13 successi e 6 pareggi, al fronte di 19 sconfitte. Giunta l’estate, è ora di riflettere sul futuro e lavorare sul mercato. Aston Villa: passato e presente L’Aston Villa vanta una storia longeva e ricca di ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 giugno 2022) Conclusa la stagione 2021/22, la Premier League ha visto trionfare il Manchester City, grazie ai 93 punti conquistati, uno in più rispetto al Liverpool, quota 92, quanto basta per vincere lo scudetto. A seguire Chelsea e Tottenham per la Champions League, Arsenal e Manchester United per l’Europa League e, infine, il West Ham per la Conference League. A metà classifica c’è invece l’che ha chiuso con 45 punti, salvandosi senza affanni ma ben lontana dalla zona europea. In 38 gare la squadra di Birmingham ha ottenuto 13 successi e 6 pareggi, al fronte di 19 sconfitte. Giunta l’estate, è ora di riflettere sule lavorare sul mercato.L’vanta una storia longeva e ricca di ...

Roma, Bissouma nel mirino. Il sogno è Paredes È seguito anche Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa, che può liberarsi dopo l'acquisto di Kamara. Ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dal club inglese 30/35 milioni. Sullo ... Pinto aspetta la risposta di Mkhitaryan ... Kluivert e Olsen: lo svedese, che ha un altro anno di contratto, potrebbe rimanere all'Aston Villa. Aston Villa: piace Suarez, ma lui ci pensa Dopo aver salutato l'Atletico Madrid, l'uruguaiano è finito nel mirino del club di Premier: secondo la BBC non ha intenzione di tornarci ... Calciomercato Roma, Olsen ti porta un tesoretto La Roma è vicina a incassare i soldi del riscatto del portiere da parte dell'Aston Villa. Il portiere svedese era in prestito agli inglesi dai giallorossi.