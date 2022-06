Andreas Muller e Veronica Peparini spengono le voci di crisi | il gesto social

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 3 giugno 2022) Nella giornata di ieri il ballerinoha spento le sue prime 26 candeline e per l’occasione ha voluto postare una serie di scatti ed una didascalia molto significativa. Un modo per aggiornare i suoi follower del periodo che sta attualmente vivendo ma soprattutto per spazzare via ledicon la compagna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.