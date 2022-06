AIELLO | Le ultime due date del tour nei club | quasi tutto sold-out

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il cantautore è tornato con tutta la sua energia ad emozionare il pubblico coinvolgendolo con la sua musica. Dai brani dell’ultimo album “MERIDIONALE” al nuovo singolo “PARADISO”, passando per le canzoni di successo come “Arsenico”, “Ora” e “Vienimi a ballare”. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, ilha già registrato ilesaurito per le primedi Firenze, Milano e Roma, il live di Torino e i due appuntamenti alla Casa della Musica di Napoli. Sabato 4 giugno (out) e domenica 5 giugno l’artista calcherà il palco dell’Atlantico di Roma, di seguito il calendario aggiornato delledelneidi: Mercoledì 27 aprile 2022 Nonantola (MO) @VoxOUT Sabato 30 aprile 2022 ...

Advertising

Il Sussidiario.net

Presenti anche i carabinieri didel Friuli per i rilievi volti ad accertare le cause dello scontro. (Visited 1 times, 461 visits today) Autore: Redazionenotizie: La Russia sequestra ......ha detto Vincenzocomandante polizia locale e ha aggiunto 'gli autisti sono sentinelle sul territorio come l'esperienza recente ci ha mostrato in merito ai fatti di esibizionismo delle... 21enne segregata dalla mamma/ Ex compagna di scuola: 'Veniva presa in giro…' Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi a Palermo come in tutta la Sicilia. Dopo la denuncia potrebbe scattare il daspo.In riferimento all’articolo pubblicato su Il Resto del Carlino, in data 28 maggio 2022 (a firma Paolo Morelli), i co-presidenti del Cesena FC, Robert Lewis e John Aiello, comunicano quanto segue. Vien ...