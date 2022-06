Zelensky, deportati in Russia oltre 200.000 bambini ucraini (Di giovedì 2 giugno 2022) Mosca ha deportato in Russia oltre 200.000 bambini ucraini dall'inizio della guerra: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusando il Cremlino di perseguire una "coerente politica ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Mosca ha deportato in200.000dall'inizio della guerra: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, accusando il Cremlino di perseguire una "coerente politica ...

Advertising

claudina1947 : RT @News24_it: Mosca: sanzioni avranno effetto autodistruttivo per l'Ue | Zelensky: deportati in Russia oltre 200mila bambini ucraini - TGC… - News24_it : Mosca: sanzioni avranno effetto autodistruttivo per l'Ue | Zelensky: deportati in Russia oltre 200mila bambini ucra… - nicvaccani : RT @PietroSalvatori: Più di 200mila bambini tra orfani, minori non accompagnati e piccoli con i genitori sono stati deportati in Russia dal… - elvise1657 : RT @PietroSalvatori: Più di 200mila bambini tra orfani, minori non accompagnati e piccoli con i genitori sono stati deportati in Russia dal… - XERDAN_Design : RT @andreacantelmo8: #Zelensky: 'Mosca ha deportato in #Russia oltre 200.000 bambini ucraini dall'inizio della guerra. Lo scopo di questa p… -