Una nuova strage in Usa: sparatoria in un ospedale, 5 morti e molti feriti (Di giovedì 2 giugno 2022) Un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone prima di togliersi la ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 giugno 2022) Un uomo è entrato in undi Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone prima di togliersi la ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? È partita una nuova asta! Fai la tua offerta per la maglia preparata di Spinazzola per Roma-Venezia Il ricavato… - DAZN_IT : Cardinale: 'Traguardi a livello europeo e mondiale' Singer: 'Tutti gli obiettivi raggiunti' Inizia una nuova era per il #Milan #DAZN - romeoagresti : #Juve e #Toro nei prossimi giorni parleranno di #Mandragora: l’obbligo di riscatto non è scattato e i granata sono… - controradio : ?? “Agricultural Heritage Landscapes” una nuova cattedra UNESCO a Unifi - valeromi92 : Sconvolto dall’aver scoperto che i Sonhora hanno fatto una nuova versione de L’amore ?? -