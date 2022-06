Un viaggio lungo 50 anni accompagnati da Walter Veltroni (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica Italiana questa sera su Rai 3 (dalle 21.20) andrà in onda il docu-film Caro Presidente. Un viaggio nel tempo lungo 50 anni tra la piccola e la grande storia del nostro paese, tra le lettere scritte da uomini e donne comuni ai vari Presidenti d’Italia e i fatti storici, come il rapimento di Aldo Moro e la vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1982. Il tutto è accompagnato dalla voce narrante di Walter Veltroni. Laura Mattarella, first lady italiana guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione della Festa della Repubblica Italiana questa sera su Rai 3 (dalle 21.20) andrà in onda il docu-film Caro Presidente. Unnel tempo50tra la piccola e la grande storia del nostro paese, tra le lettere scritte da uomini e donne comuni ai vari Presidenti d’Italia e i fatti storici, come il rapimento di Aldo Moro e la vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1982. Il tutto è accompagnato dalla voce narrante di. Laura Mattarella, first lady italiana guarda le foto ...

