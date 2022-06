Udinese-Sottil, novità nella trattativa: i dettagli (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato l’accordo tra Ascoli e Udinese che porta Sottil a liberarsi dal club marchigiano. nella trattativa è stata inserita anche una contropartita tecnica. Il tecnico 48enne adesso è libero di firmare con la società friulana, che lo ha individuato come profilo ideale per sostituire Cioffi, sempre più vicino a sedersi sulla panchina dell’Hellas Verona. Sottil Udinese AscoliI due club, dopo le tensioni dei giorni scorsi con l’Ascoli, che non ha gradito i primi approcci avuti dall’Udinese con l’allenatore all’insaputa della dirigenza bianconera, hanno individuato la contropartita tecnica, facente parte dell’affare Sottil, che nella prossima stagione giocherà con ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato l’accordo tra Ascoli eche portaa liberarsi dal club marchigiano.è stata inserita anche una contropartita tecnica. Il tecnico 48enne adesso è libero di firmare con la società friulana, che lo ha individuato come profilo ideale per sostituire Cioffi, sempre più vicino a sedersi sulla panchina dell’Hellas Verona.AscoliI due club, dopo le tensioni dei giorni scorsi con l’Ascoli, che non ha gradito i primi approcci avuti dall’con l’allenatore all’insaputa della dirigenza bianconera, hanno individuato la contropartita tecnica, facente parte dell’affare, cheprossima stagione giocherà con ...

