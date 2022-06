(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Con le sue ridicole dichiarazioni Matteogetta discredito non solo verso il ministro degli Esteri della Repubblica italiana, ma anche verso l'intero Governo italiano di cui fa parte. Il ministro Diè stato lodato dal collega ucraino Dmytro Kuleba che lo ha definito in una recente intervista ‘un politico capace che rispetta gli'. La verità è che con questi attacchivuole sollevare polveroni per coprire l'assordante fallimento della sua pseudo-missione a Mosca che è stata criticata, peraltro, persino dentro il suo partito". Lo afferma Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del comitato Relazioni europee e internazionali del partito. "Consigliamo adi tacere -aggiunge- e di pensare ...

Ucraina: Castaldo (M5S), 'Di Maio mantiene impegni, credibilità Salvini sotto zero'

