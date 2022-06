Ucraina | a Severodonetsk si rischia un’altra Azovstal | ‘In 800 intrappolati nella fabbrica Azot bombardata dai russi Anche dei bambini’

(Di giovedì 2 giugno 2022)è ormai da giorni cinta d’assedio proprio come lo è stata Mariupol per settimane. E proprio comecittà martirein una delle ultime sacche di resistenza di Kiev nel Luhanskdi ricrearsi una nuova emergenza come quella delle acciaierie. Secondo quanto riferito alla Cnn dal governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, circa 800 persone, tra cuidei bambini, sono al momento intrappolate nei sotterranei dellachimica difinita sotto i pesanti bombardamenti dei militariche stanno avanzando in città. “Ci sono persone del posto a cui è stato chiesto di lasciare la città, ma hanno rifiutato. Ci sonobambini, ma non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del confl… - Agenzia_Ansa : I presidenti di Russia e Turchia, Putin ed Erdogan, hanno concordato che la Turchia contribuirà a organizzare lo s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - MattiaGallo17 : RT @agambella: #Ucraina 800 civili sarebbero negli scantinati dell'industria chimica di Severodonetsk, nell'area industriale ancora control… - a_lambardi : RT @agambella: #Ucraina 800 civili sarebbero negli scantinati dell'industria chimica di Severodonetsk, nell'area industriale ancora control… -

...sono rifugiare in diversi bunker antiaerei nei sotterranei della fabbrica chimica Azot di, presa di mira da raid russi. Lo ha riferito il governatore della regione orientaledi ...Si combatte ancora nelle strade di, ma le forze russe controllano ormai circa l'80% di questa città strategica dell'orientaleEmbargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti. La Russia occupa attualmente circa il ...In totale, piú di 200.000 bambini ucraini sono stati rapiti. finora. 'La Russia ha preso il controllo della maggior parte di Severodonetsk', ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito nell ...