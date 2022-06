Trooping the Colour 2022, Elisabetta indossa la sua spilla «militare» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il cimelio di diamanti appuntato all'abito della regina lega la comandante in capo delle forze armate ai reggimenti che hanno sfilato per la sua parata di compleanno. Kate invece ha sfoggiato una parure appartenuta a Diana mentre le altre reali hanno messo i loro gioielli più cari Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Il cimelio di diamanti appuntato all'abito della regina lega la comandante in capo delle forze armate ai reggimenti che hanno sfilato per la sua parata di compleanno. Kate invece ha sfoggiato una parure appartenuta a Diana mentre le altre reali hanno messo i loro gioielli più cari

Advertising

repubblica : Trooping The Colour, ovvero la tradizione che vede regina e famiglia affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace [… - SkyTG24 : Giubileo Regina Elisabetta, al via le celebrazioni con il Trooping the Colour. FOTO - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Giubileo Elisabetta II, Kate Middleton al Trooping the Colour con gli orecchini di Diana - CarmeloCalamia : @byredo2020 1952 il suo primo Trooping the Colour. Grande classe -