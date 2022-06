Sparatoria a Tulsa, 4 morti tra cui l'aggressore (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono 4 le persone rimaste uccise a Tulsa, in Oklahoma, dove un uomo armato di fucile ha fatto irruzione nel campus di un ospedale, il St. Francis, prima di togliersi la vita. Dai primi accertamenti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono 4 le persone rimaste uccise a, in Oklahoma, dove un uomo armato di fucile ha fatto irruzione nel campus di un ospedale, il St. Francis, prima di togliersi la vita. Dai primi accertamenti, ...

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Tulsa, 4 morti tra cui l'aggressore - Nord America - ANSA - Corriere : Sparatoria vicino a un ospedale a Tulsa, in Oklahoma: diversi feriti, morto l'aggressore - MediasetTgcom24 : Usa, spari vicino all'ospedale a Tulsa: diverse vittime, morto l'aggressore #tulsa #oklahoma #sparatoria #usa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Sparatoria vicino a un ospedale a Tulsa, in Oklahoma: diversi feriti, morto l'aggressore - FirenzePost : Tulsa (Usa): 5 morti in altra sparatoria, suicida l’aggressore. New York dichiara lo stato d’emergenza -