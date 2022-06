Spagna-Portogallo stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Nations League 2022/2023 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutto pronto per Spagna-Portogallo, match valido per la prima giornata della Lega A di Nations League 2022/2023. Il derby della penisola iberica è già una finale anticipata: fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 2 giugno all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e su Italia 1. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo: “Sempre bello giocare in Spagna, incredibile vincere in Spagna, gratificante segnare in Spagna, un paese dove mi sono sempre sentito speciale“. L’attaccante portoghese ha segnato una tripletta nel 3-3 della fase finale della Coppa del Mondo del 2018 e vuole confermarsi tra i più forti in circolazione, in attesa ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutto pronto per, match valido per la prima giornata della Lega A di. Il derby della penisola iberica è già una finale anticipata: fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 2 giugno all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e su Italia 1. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo: “Sempre bello giocare in, incredibile vincere in, gratificante segnare in, un paese dove mi sono sempre sentito speciale“. L’attaccante portoghese ha segnato una tripletta nel 3-3 della fase finale della Coppa del Mondo del 2018 e vuole confermarsi tra i più forti in circolazione, in attesa ...

