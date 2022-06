Roma | offerto un rinforzo di lusso | arriva dallo United!

(Di giovedì 2 giugno 2022) Con la vittoria della Conference League e l’accesso alla prossima UEFA Europa League, la stagione dellanon può che essere giudicata in maniera positiva. Oltre a José Mourinho, l’altro artefice dello straordinario successo giallorosso è stato Tammy Abraham, autore di 17 reti in campionato e 9 nella competizione europea. L’attaccante inglese, secondo alcuni rumors riportati dalla Gazzetta dello Sport, a breve potrebbe abbracciare un suo connazionale che, come lui, ha talento da vendere. Si tratta di Jesse Lingard, centrocampista già allenato d Mourinho al Manchester United e con il quale vinse l’Europa League nel 2017. Manchester United LingardCome riporta il quotidiano sportivo, il calciatore sarebbe stato proposto direttamente dal suo procuratore alla società giallorossa e arriverebbe a parametro zero, visto che il suo ...

CorSport : Il #RealMadrid saluta #Isco, #Mendes lo ha offerto alla #Roma ?? - salvione : Il Real Madrid saluta Isco, Mendes lo ha offerto alla Roma - sportli26181512 : Il Real Madrid saluta Isco, Mendes lo ha offerto alla Roma: Secondo i media spagnoli il club giallorosso avrebbe pr… - infoitsport : Roma, in mezzo si cambia tutto: piace Ruben Neves, offerto Isco. Spunta Bissouma - LALAZIOMIA : Da Roma - Mertens, la Lazio insiste: offerto un biennale - IamNaples -

