Regina Elisabetta, il Trooping the Colour che apre la festa del Giubileo (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono cominciati a Londra gli eventi ufficiali clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono. Preceduta all'alba dalla scenografica proiezione di ologrammi di immagini storiche ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono cominciati a Londra gli eventi ufficiali clou deldi Platino dei 70 anni diII sul trono. Preceduta all'alba dalla scenografica proiezione di ologrammi di immagini storiche ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Valerio864dd : Auguri alla Regina Elisabetta che oggi festeggia 7 secoli di regno. #2giugno #ammuzzo - poirot77 : Ma magari un commento più elegante e neutrale pare brutto ? Non ha nulla da ridire la Regina Elisabetta e tu, assur… -