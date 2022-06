Raperonzolo esiste veramente? Si è lei

Leggi su formatonews

(Di giovedì 2 giugno 2022) Da non credere, questa bellissima ragazza è uguale a. Avete mai visto dei capelli del genere? Ecco la sua incredibile storia. Il suo soprannome èin carne e ossa, bisogna ammettere che la somiglianza è davvero pazzesca. D’altronde avere una chioma così lunga non è affatto semplice, sopratutto quando si tratta di lavarli e asciugarli. Ora però, questa ragazza ha deciso di darci un taglio, il risultato è scioccante. La ragazza con i capelli più lunghi al mondoSi chiama Nilanshi Patel, è indiana e ha appena compiuto 18 anni, poco tempo fa è entrata nel Guinness dei Primati grazie alla sua lunga chioma. Infatti detiene il primato per avere una delle ciocche più lunghe del mondo. Ora però, dopo ben 12 anni ha deciso di tagliare la sua lunga chioma, cambiando totalmente stile. I fan dopo aver visto il suo nuovo look ...