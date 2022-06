Phelps: «Per una crescita più sostenuta va ripensata la modalità del lavoro» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il premio Nobel per l'Economia 2006 ha invitato l’Occidente e i suoi governi a trovare una nuova visione per permettere anche di ripensare il lavoro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 giugno 2022) Il premio Nobel per l'Economia 2006 ha invitato l’Occidente e i suoi governi a trovare una nuova visione per permettere anche di ripensare il

Advertising

fisco24_info : Phelps: «Per una crescita più sostenuta va ripensata la modalità del lavoro»: Il premio Nobel per l'Economia 2006 h… - cjmimun : 'È richiesta una nuova visione dell'economia.I governi non siano ossessionati dai successi materiali.L'economia sia… - jacopogiliberto : RT @economicsfest: “Abbiamo bisogno di una società migliore” dice Edmund Phelps al #festivaleconomiatrento “per avere un’economia migliore… - pepperenda_ : RT @economicsfest: Il Nobel Edmund Phelps al #festivaleconomiatrento: “Tornare all'innovazione dal basso per crescere. Serve un esercizio d… - sole24ore : RT @economicsfest: “Abbiamo bisogno di una società migliore” dice Edmund Phelps al #festivaleconomiatrento “per avere un’economia migliore… -