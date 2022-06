Nazionale, in sei lasciano il ritiro: oltre a Chiellini, via anche Insigne e Bernardeschi (Di giovedì 2 giugno 2022) Al rientro al Coverciano dopo la Finalissima con l’Argentina, lasciano il ritiro della Nazionale in sei Archiviata la pesante sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l’Argentina, l’Italia è pronta a rialzare la testa e a preparare i prossimi impegni in Nations League. Rientrati a Coverciano, sono già sei gli Azzurri che lasciano il ritiro: oltre a Chiellini, anche Bernardeschi, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Al rientro al Coverciano dopo la Finalissima con l’Argentina,ildellain sei Archiviata la pesante sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l’Argentina, l’Italia è pronta a rialzare la testa e a preparare i prossimi impegni in Nations League. Rientrati a Coverciano, sono già sei gli Azzurri cheil, Emerson,, Jorginho e Verratti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

