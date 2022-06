Migranti e lavoro | Lamorgese | “Ampliamo i flussi con più stagionali”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – Il rischio di “un’emergenza umanitaria con un aumento deimigratori alle frontiere d’Europa”, difficile da governare per la Ue “senza una risposta solidale comune”. Così, alla vigilia del vertice di Venezia in cui i ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterraneo chiederanno all’Europa di estendere aidal Mediterraneo il patto di solidarietà applicato ai profughi ucraini, il ministro dell’Interno, Luciana, annuncia a Repubblica l’ampliamento di canali d’ingresso legali in Italia: “Il governo è alper varare il prossimo decretoche dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di vari comparti economici”. “Le migrazioni mosse da fattori economici e climatici – sottolinea – non si possono cancellare ma possono essere governate anche ampliando i canali ...