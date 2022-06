Luciana Littizzetto l’ha fatta grossa: “Si occupi di stracci!”, scoppia un caso nazionale [VIDEO] (Di giovedì 2 giugno 2022) La comica Luciana Littizzetto finisce dritta al centro di una tempesta mediatica: il suo ultimo intervento ha sollevato un vespaio. Luciana Littizzetto (fonte youtube)Lo storico braccio destro di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, è nelle ultime ore bersaglio di critiche feroci, indirizzatele da una schiera di personalità politiche. La tagliente comica di “Che tempo che fa” ha infatti dato voce ad un monologo che ha profondamente scisso e urtato il sentire popolare: argomento sul tavolo, il referendum sulla Giustizia del 12 giugno. L’attrice ha infatti esposto il suo punto di vista sulle vicine votazioni, scomodando anche temi come l’eutanasia e le droghe leggere: il risultato si è rivelato un mastodontico pasticcio mediatico. La letterina di Luciana ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 giugno 2022) La comicafinisce dritta al centro di una tempesta mediatica: il suo ultimo intervento ha sollevato un vespaio.(fonte youtube)Lo storico braccio destro di Fabio Fazio,, è nelle ultime ore bersaglio di critiche feroci, indirizzatele da una schiera di personalità politiche. La tagliente comica di “Che tempo che fa” ha infatti dato voce ad un monologo che ha profondamente scisso e urtato il sentire popolare: argomento sul tavolo, il referendum sulla Giustizia del 12 giugno. L’attrice ha infatti esposto il suo punto di vista sulle vicine votazioni, scomodando anche temi come l’eutanasia e le droghe leggere: il risultato si è rivelato un mastodontico pasticcio mediatico. La letterina di...

Advertising

repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - Agenzia_Ansa : Parlamentari della Lega presentano un'interrogazione in commissione Vigilanza Rai su Luciana Littizzetto perché nel… - ilriformista : Per lei va bene che le cose restino così? Che un drappello di esseri umani, circa 3000, abbia il potere di fare del… - AlessiawonderC : RT @PieroSansonetti: Per lei va bene che le cose restino così? Che un drappello di esseri umani, circa 3000, abbia il potere di fare delle… - Nadia_hopppe1 : RT @PieroSansonetti: La Rai ignora i referendum sulla giustizia. Immagino su indicazione dei partiti. Luciana Littizzetto addirittura propo… -