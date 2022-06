L'abbraccio ai medici e ai sanitari durante la parata del 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - abbraccio collettivo al mondo della sanità, per la prima volta in sfilata, durante la Festa della Repubblica tornata dopo le restrizioni del biennio di pandemia. Applausi e ringraziamenti hanno commosso medici ed infermieri al loro debutto nella parata del 2 giugno a fianco dei sindaci e delle massime autorita' civili e militari. L'Italia omaggia cosi' i professionisti che hanno combattuto in trincea, e (nei primi mesi) quasi disarmati, contro il Covid. "Insieme a difesa della Pace" lo slogan scelto per la parata ai Fori Imperiali di Roma. A sfilare con gli occhi sgranati per l'emozione, c'erano anche i camici bianchi tornati a casa con le tasche colme dei 'grazie' ricevuti dalla folla. "Vedere come i cittadini spontaneamente ci hanno ringraziato e applaudito è stata per noi la ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI -collettivo al mondo della sanità, per la prima volta in sfilata,la Festa della Repubblica tornata dopo le restrizioni del biennio di pandemia. Applausi e ringraziamenti hanno commossoed infermieri al loro debutto nelladel 2a fianco dei sindaci e delle massime autorita' civili e militari. L'Italia omaggia cosi' i professionisti che hanno combattuto in trincea, e (nei primi mesi) quasi disarmati, contro il Covid. "Insieme a difesa della Pace" lo slogan scelto per laai Fori Imperiali di Roma. A sfilare con gli occhi sgranati per l'emozione, c'erano anche i camici bianchi tornati a casa con le tasche colme dei 'grazie' ricevuti dalla folla. "Vedere come i cittadini spontaneamente ci hanno ringraziato e applaudito è stata per noi la ...

