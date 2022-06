Italia-Argentina, Mauro: “Non c’è un calciatore che non ha avuto paura in campo” (Di giovedì 2 giugno 2022) Non un momento facile per la Nazionale Italiana. Dopo la delusione dell’esclusione dai Mondiali 2022 in Qatar, gli azzurri hanno infatti incassato una netta sconfitta contro l’Argentina nella finalissima Uefa-Conmebol a Wembley, lo stadio dove pochi mesi fa l’Italia ha vinto gli Europei. Ne ha parlato anche Massimo Mauro ai microfoni di “Tutticonvocati”: “Mancini e Vialli hanno un lavoro incredibile da fare, ma sono adatti visto quello che hanno costruito all’Europeo“. “Non c’è un calciatore che non ha avuto paura in campo – ha aggiunto l’ex Juventus sulla partita Italia-Argentina -. Il problema è che non siamo qualificati non vincendo contro una squadra di Lega Pro. Se il livello è questo non mi rassegno e al posto ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Non un momento facile per la Nazionalena. Dopo la delusione dell’esclusione dai Mondiali 2022 in Qatar, gli azzurri hanno infatti incassato una netta sconfitta contro l’nella finalissima Uefa-Conmebol a Wembley, lo stadio dove pochi mesi fa l’ha vinto gli Europei. Ne ha parlato anche Massimoai microfoni di “Tutticonvocati”: “Mancini e Vialli hanno un lavoro incredibile da fare, ma sono adatti visto quello che hanno costruito all’Europeo“. “Non c’è unche non hain– ha aggiunto l’ex Juventus sulla partita-. Il problema è che non siamo qualificati non vincendo contro una squadra di Lega Pro. Se il livello è questo non mi rassegno e al posto ...

