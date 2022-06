Incidente auto moto a Torvaianica: 17enne soccorsa con eliambulanza (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora sangue sulle strade. Ora che l’estate sta prendendo il via si moltiplicano, purtroppo, i casi di sinistri stradali nelle vicinanze delle località turistiche. Non fa purtroppo eccezione quanto è avvenuto oggi a Torvaianica, lungo la litoranea in direzione Anzio. Leggi anche: Terribile Incidente sulla litoranea a Ostia: grave bimbo di nove anni, altre due persone in codice rosso. Strada chiusa fino a Torvaianica Incidente auto moto a Torvaianica: cosa è successo Il sinistro è avvenuto lungo la litoranea, nel tratto di Torvaianica in direzione Anzio. Qui, all’altezza dello stabilimento balneare “Ragno d’Oro” si sono scontrati un’auto ed una moto. A bordo di quest’ultima c’era anche una ragazza del 2005 per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora sangue sulle strade. Ora che l’estate sta prendendo il via si moltiplicano, purtroppo, i casi di sinistri stradali nelle vicinanze delle località turistiche. Non fa purtroppo eccezione quanto è avvenuto oggi a, lungo la litoranea in direzione Anzio. Leggi anche: Terribilesulla litoranea a Ostia: grave bimbo di nove anni, altre due persone in codice rosso. Strada chiusa fino a: cosa è successo Il sinistro è avvenuto lungo la litoranea, nel tratto diin direzione Anzio. Qui, all’altezza dello stabilimento balneare “Ragno d’Oro” si sono scontrati un’ed una. A bordo di quest’ultima c’era anche una ragazza del 2005 per la ...

