Il cinema in piazza 2022 a Roma dal 3 giugno al 31 luglio: Wes Anderson, David Mamet e Lav Diaz tra gli ospiti (Di giovedì 2 giugno 2022) Wes Anderson, David Mamet, Fanny Ardant, Kiyoshi Kurosawa, Lav Diaz, Volker Schlöndorff, Cristian Mungiu, Ladj Ly, Mathieu Kassovitz, Dori Ghezzi, Carlo Verdone, Luca Marinelli, Pietro Castellitto e Valerio Lundini, Francesca Archibugi, Paolo Virzì, Bebe Vio, Micaela Ramazzotti, Serena Dandini e Stefania Sandrelli tra gli ospiti dell'edizione 2022 de il cinema in piazza. Torna a Roma, dal 3 giugno al 31 luglio, Il cinema In piazza 2022, l'evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall'Associazione Piccolo America, giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegna ...

