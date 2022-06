"Forse Giovanni Floris": la confessione esplosiva di Maurizio Costanzo, chi è davvero mister "DiMartedì" (Di giovedì 2 giugno 2022) Cala il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che festeggia 40 anni di diretta (tra l'altro per questa edizione torna al Parioli di Roma). Un piccolo salto indietro nel tempo: il Mcs è iniziato nel lontano 2982 dalle frequenze della neonata Rete 4 di Mondadori. Poi di anni ne sono passati davvero tanti. Oggi TvBlog intervista Maurizio Costanzo prima dell'ultima puntata. Cosa rappresenta per lui il “Costanzo show”? "Una trasmissione che ha raggiunto i 40 anni di messa in onda, quindi qualcosa di abbastanza eccezionale. Non pensavo minimamente che durasse tanto, ma ricordo bene che all'inizio, ad ogni puntata, pensavo “Almeno questa è fatta”, racconta. Il suo primo programma s'intitolava Bontà loro. "C'è una grande differenza con Bontà Loro, per la presenza del pubblico, che dà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Cala il sipario sulShow, che festeggia 40 anni di diretta (tra l'altro per questa edizione torna al Parioli di Roma). Un piccolo salto indietro nel tempo: il Mcs è iniziato nel lontano 2982 dalle frequenze della neonata Rete 4 di Mondadori. Poi di anni ne sono passatitanti. Oggi TvBlog intervistaprima dell'ultima puntata. Cosa rappresenta per lui il “show”? "Una trasmissione che ha raggiunto i 40 anni di messa in onda, quindi qualcosa di abbastanza eccezionale. Non pensavo minimamente che durasse tanto, ma ricordo bene che all'inizio, ad ogni puntata, pensavo “Almeno questa è fatta”, racconta. Il suo primo programma s'intitolava Bontà loro. "C'è una grande differenza con Bontà Loro, per la presenza del pubblico, che dà ...

