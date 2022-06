Fiorentina | Flachi | “Il prossimo anno mi aspetto un squadra competitiva”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Francesco, ex giocatore della Sampdoria e, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno. Di seguito un estratto delle sue parole. “Ilmiun, anche perchè dovremo affrontare tre competizioni. Ilsarà un campionato anomalo perchè c’è il mondiale a dicembre, ci sartante difficoltà di preparazione e la possibilità di incappare in situazioni inaspettate. Miunaanche perché quest’sono stati raggiunti risultati importanti e nel calcio bisogna sempre cercare di migliorarsi. Mi auguro che si possa fare unaall’altezza di ...

Viola News

... e il giorno successivo al match casalingo contro lainsaccano la rete 4 volte , ... In tribuna c'è anche Francesco, insomma una giornata completamente a tinte blucerchiate. La festa ...... Francesco. Disponibile in esclusiva su Dazn da oggi, è un viaggio a ritroso nella vita dell'idolo sampdoriano, dagli esordi alla consacrazione nel grande calcio trae Sampdoria, ... Flachi: “Mi aspetto una Fiorentina competitiva. Cabral e Piatek Serve altro” Un triangolare per ricordare Pietro Vuturo, nel modo in cui anche lui avrebbe voluto. Ci ha pensato la famiglia dello storico ultras viola scomparso prematuramente nel novembre 2020, che per domenica.L'ex viola Francesco Flachi ha parlato del momento della Fiorentina, a cominciare dai principali temi legati al mercato. Ecco le sue parole: "Odriozola è del Real Madrid, ...