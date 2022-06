Dynamite 01 06 22 Road to Forbidden Door and more!

(Di giovedì 2 giugno 2022) Bentornati ai lettori di ZW, oggi è un’occasione speciale dato che la AEW è pronta a compiere il suo debutto in California e manca poco al primo episodio dipost Double or Nothing 2022. Il Kia Forum di Los Angeles viene infiammato dalle note di Cult of Personality, si parte subito con con il nuovo campione del mondo CM Punk in azione! CM Punk & FTR vs. Max Caster, Austin & Colten Gunn (2,5 / 5) L’incontro è stato molto fiacco per tutta la prima parte ed anche dopo la pausa pubblicitaria non è decollato del tutto, grave pecca per essere un opener. Gli Assboys hanno contenuto egregiamente Dax Harvood fino a quando il membro degli FTR non è riuscito a far entrare CM Punk, il Best in The World ha fatto piazza pulita degli avversari (con qualche grave imprecisione dal punto di vista tecnico). Il team composto dal campione AEW ed i detentori ...

