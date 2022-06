Dai gioielli alle borse: gli accessori più trendy a Cannes 2022 (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo abiti e beauty look: al Festival di Cannes 2022 anche gli accessori – borse, scarpe, fermagli per capelli – catturano l’attenzione. Anche se è ufficialmente terminato, il Festival di Cannes continua a regalare forti spunti glamour. Soprattutto perché, in dodici giorni di red carpet e photocall, le star hanno avuto modo di dare il meglio di sé. Una 75esima edizione scoppiettante, all’insegna del glamour, durata dal 17 al 28 maggio 2022. E, oltre ad abiti di case di alta moda e beauty look da emulare a vista d’occhio, le celebrità hanno sfoggiato accessori passati in sordina e che invece meritano il giusto risalto. Crediti: InstagramNegli ultimi giorni abbiamo parlato delle calzature di Giuseppe Zanotti, brand Made in Italy che ha accompagnato i look di diverse ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo abiti e beauty look: al Festival dianche gli, scarpe, fermagli per capelli – catturano l’attenzione. Anche se è ufficialmente terminato, il Festival dicontinua a regalare forti spunti glamour. Soprattutto perché, in dodici giorni di red carpet e photocall, le star hanno avuto modo di dare il meglio di sé. Una 75esima edizione scoppiettante, all’insegna del glamour, durata dal 17 al 28 maggio. E, oltre ad abiti di case di alta moda e beauty look da emulare a vista d’occhio, le celebrità hanno sfoggiatopassati in sordina e che invece meritano il giusto risalto. Crediti: InstagramNegli ultimi giorni abbiamo parlato delle calzature di Giuseppe Zanotti, brand Made in Italy che ha accompagnato i look di diverse ...

