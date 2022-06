Barcellona, obiettivo Lukaku se non arriva Lewandowski (Di giovedì 2 giugno 2022) C’è ancora ottimismo per l’arrivo di Robert Lewandowski in casa Barcellona, ma strapparlo al Bayern Monaco non sarà facile. I blaugrana pensano così a un alternativa: secondo quanto riporta la stampa catalana, avrebbero puntato gli occhi su Romelu Lukaku, pronto a lasciare il Chelsea dopo un’annata deludente. Già in passato il Barcellona aveva pensato all’attaccante belga, con Koeman che lo aveva avuto all’Everton, ed ora, vista la sua situazione a Londra, i blaugrana vorrebbero provare a portarlo al Camp Nou in prestito. Chi invece sembra destinato a lasciare la Catalogna per l’Inghilterra è Clement Lenglet: sul 26enne centrale francese, sotto contratto fino al 2025, c’è il Tottenham. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) C’è ancora ottimismo per l’arrivo di Robertin casa, ma strapparlo al Bayern Monaco non sarà facile. I blaugrana pensano così a un alternativa: secondo quanto riporta la stampa catalana, avrebbero puntato gli occhi su Romelu, pronto a lasciare il Chelsea dopo un’annata deludente. Già in passato ilaveva pensato all’attaccante belga, con Koeman che lo aveva avuto all’Everton, ed ora, vista la sua situazione a Londra, i blaugrana vorrebbero provare a portarlo al Camp Nou in prestito. Chi invece sembra destinato a lasciare la Catalogna per l’Inghilterra è Clement Lenglet: sul 26enne centrale francese, sotto contratto fino al 2025, c’è il Tottenham. SportFace.

Advertising

milanismoit : ?? a centrocampo serve un elemento che rimpiazzi Kessie, accasatosi a parametro zero al Barcellona, con #RenatoSanches obiettivo concreto - enricoI00 : RT @sportface2016: #Barcellona, obiettivo #Lukaku se non arriva #Lewandowski - sportface2016 : #Barcellona, obiettivo #Lukaku se non arriva #Lewandowski - ReggianiRemo : @InteristaZoeiro @rimaneilmilan @FBiasin Ma per me può andare dove gli pare......sai cosa me ne frega!!! Io non son… - gponedotcom : “Se guardiamo i risultati da fuori sembra facile scegliere, ma da dentro non è lo stesso ed è per questo che Ducati… -