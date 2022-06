2 giugno: Mattarella, 'adesione Italia a Nato, Ue e Onu nel nome della pace' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo Italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo -e in esso delle Forze Armate- alla causa della pace e della cooperazione internazionale si è caratterizzato con l'adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della libertà, con la costruzione graduale e crescente della unità europea, con la partecipazione all'Onu e alle sue iniziative". Lo scrive il Presidente della Repubblica, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il 2di settantasei anni fa, con la sceltaRepubblica, il popolono si incamminò sulla strada, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo -e in esso delle Forze Armate- alla causacooperazione internazionale si è caratterizzato con l'al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amantilibertà, con la costruzione graduale e crescenteunità europea, con la partecipazione all'Onu e alle sue iniziative". Lo scrive il PresidenteRepubblica, ...

