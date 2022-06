Advertising

Affaritaliani : 2 Giugno, la Fanfara della Polizia di Stato suona davanti a Montecitorio - StatiFrancesco : @_Carabinieri_ @MinisteroDifesa @SM_Difesa 2 giugno. È il momento del Reggimento Corazzieri, guardia d’onore del Qu… - MAKEFREEUS : 2 giugno, 76 anni dopo; ditemi che quest' orrore non lo ricordo solo io: a sud di Calvi dell' Umbria (TR) la monarc… - lillidamicis : La Città di Bari celebra il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, con inizio il 1° giugno alle ore 19.30… - pescaranews : In occasione del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, la Fanfara dei Bersaglieri in congedo “La... -

Agenzia ANSA

Roma, 022022 In occasione delle celebrazioni del 2, ladella Polizia di Stato ha tenuto un concerto aperto al Pubblico davanti a Montecitorio.Le istantanee dalla sfilata del 2lasciano sempre senza fiato ma oggi che la Rivista ... Quel blocco non ha, ovviamente, né stendardi. Per loro però il pubblico sulle tribune si alza in ... 2 giugno, la fanfara della Brigata Julia intona il silenzio a Redipuglia - Italia In occasione delle celebrazioni del 2 giugno , la Fanfara della Polizia di Stato ha tenuto un concerto aperto al Pubblico davanti a Montecitorio. (Alexander Jakhnagiev) ...Dobbiamo sforzarci affinché il 2 giugno non sia solo il giorno del ricordo e della celebrazione ma il giorno in cui affermiamo l’adesione alla Repubblica e alla Costituzione ed ai principi di cui essa ...