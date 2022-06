(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Labitalia) -è il neopresidente diper il triennio 2022-2025, nominato dall'Assemblea dei soci svoltasi il 18 maggio. Il Consiglio di amministrazione vede, oltredi, la nomina dei consiglieri Luciano Flussi e Gabriele Sorli e la riconferma di Mauro Marchi e Barbara Picutti. Gustavo Troisi, neo sindaco di, è stato nominato presidente del Collegio sindacale con la conferma di Paolo Grasso, già sindaco nel precedente triennio, e Pietro Giomi nuovo componente., nato a Salerno nel 1952 e laureatosi al Politecnico di Napoli in Ingegneria Elettronica (con specializzazione nelle telecomunicazioni), ha ...

Advertising

SassariNotizie.com

... Francesco Di Crescenzo di Europe Direct Napoli,Vittoria, politologo e docente di teoria e ... La creazione di uneuropeo e di maggiori opportunità di lavoro sono tra gli interventi ...Intervista adSiri, senatore della Lega e padre della flat tax Bonus da 200 euro a persona. Discriminate ...a compiere l'errore di considerare il sistema fiscale come una leva di. Non è ... Welfare: Armando Indennimeo eletto alla presidenza di Assidai Roma, 1 giu. (Labitalia) - Armando Indennimeo è il neoeletto presidente di Assidai per il triennio 2022-2025, nominato dall'Assemblea dei soci ...Matteo Renzi ha attaccato il leader del M5s Giuseppe Conte: “Oggi fa il pacifista perché vede i sondaggi e dice ‘no alle armi’ ma è il ...