Uomini e Donne, anticipazioni 1° giugno: il programma chiude con la scelta di Veronica Rimondi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 1° giugno: dopo la “scelta” di Luca Salatino vista oggi, andrà in onda quella di Veronica Raimondi. … Poi la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza fino a settembre. Uomini e Donne, anticipazioni 1° giugno: chi sceglie Veronica tra Andrea e Matteo? Finalmente il pubblico di “Uomini e Donne” vedrà domani, in chiusura del programma, la scelta dell’ultima tronista arrivata: Veronica Rimondi. Dovrà decidere con chi uscire per iniziare una storia lontano dalle telecamere tra i corteggiatori Matteo Farnea ed Andrea Della Cioppa. Il “fortunato” sarà quest’ultimo e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 giugno 2022)1°: dopo la “” di Luca Salatino vista oggi, andrà in onda quella diRaimondi. … Poi la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza fino a settembre.1°: chi sceglietra Andrea e Matteo? Finalmente il pubblico di “” vedrà domani, in chiusura del, ladell’ultima tronista arrivata:. Dovrà decidere con chi uscire per iniziare una storia lontano dalle telecamere tra i corteggiatori Matteo Farnea ed Andrea Della Cioppa. Il “fortunato” sarà quest’ultimo e ...

Advertising

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - Figanghi : Ancora nel 2022 molti e molte ancora non hanno capito che oltre il cervello e bla bla come agli uomini piace la fi… - massimo_san : RT @opificioprugna: Tra le tecnologie più dannose il primo posto va ad Alexa, che ti fa credere tu possa dare ordini ad una donna. ( Marco… -