Ultime Notizie – Berlusconi diserta vertice Ppe a Rotterdam | Tajani | “Sta benissimo”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Silvio“sta. Stava ieri sera alla festa del Monza. C’è stato un problema tecnico con l’aereo, che ha provocato dei ritardi e quindi non è potuto arrivare in tempo per il suo intervento”. Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, a margine del congresso del Ppe a, in merito alle ragioni che hanno determinato l’assenza del leader di Forza Italia dalle assise dei Popolari in Olanda.era atteso stamani alla kermesse in corso all’Ahoy, nella zona sud della città portuale olandese. Il leader di Forza Italia avrebbe dovuto parlare alle 11 al congresso del Partito Popolare Europeo, che ieri ha eletto presidente Manfred Weber e oggi dovrebbe eleggere i 10 vicepresidenti. Uno dei candidati alla riconferma è Antonio. ...