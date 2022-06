Ucraina, Zinchenko in lacrime: 'Sogno Mondiale e la fine della guerra' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oleksandr Zinchenko è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Scozia, semifinale dei playoff di qualificazione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oleksandrè intervenuto nella conferenza stampa alla vigiliagara contro la Scozia, semifinale dei playoff di qualificazione...

Advertising

SkySport : Scozia-Ucraina, Zinchenko in lacrime: 'Sogno che la guerra finisca'. IL VIDEO #SkySport #ScoziaUcraina #Zinchenko - sportli26181512 : Scozia-Ucraina, Zinchenko in lacrime: 'Sogno che la guerra finisca'. IL VIDEO: Il difensore del Manchester City si… - ModernoAlex : RT @uaworldit: 'Ogni ucraino ha un sogno - fermare la guerra,' Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City e della nazionale uc… - danieleferrari9 : RT @uaworldit: 'Ogni ucraino ha un sogno - fermare la guerra,' Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City e della nazionale uc… - sportli26181512 : #Zinchenko in lacrime: 'Sogniamo il Mondiale e la fine della guerra': #Ucraina e #Scozia si sfidano per accedere al… -