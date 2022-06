Ucraina: Renzi, 'Salvini confonde la politica estera con l'Interrail' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu (Adnkronos) - "La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o Russia è ridicolo. Pensavo che Salvini lo avesse capito, dopo l'esito del viaggio in Polonia. Invece, insiste a confondere la politica estera con l'Interrail". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Mi hanno chiesto: "gli italiani devono preoccuparsi se Salvini va in Russia?" Ho risposto di no, al massimo devono preoccuparsi se torna, non se va. Ma, battute a parte, la sostanza è che questo tempo esige serietà, non populismo di bassa lega", conclude il leader di Iv. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu (Adnkronos) - "La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o Russia è ridicolo. Pensavo chelo avesse capito, dopo l'esito del viaggio in Polonia. Invece, insiste are lacon l'". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Mi hanno chiesto: "gli italiani devono preoccuparsi seva in Russia?" Ho risposto di no, al massimo devono preoccuparsi se torna, non se va. Ma, battute a parte, la sostanza è che questo tempo esige serietà, non populismo di bassa lega", conclude il leader di Iv.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Renzi, 'Salvini confonde la politica estera con l'Interrail' - - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: I viaggi in Russia no, i soldi dell'azienda da cui è scappato appena è scesa la prima bomba sull'Ucraina non gli faceva… - BarbaraRaval : RT @VideoNewsTV: E QUALCUNO ABITUATO A ROTTAMERE PROFETIZZA ANCHE QUALCHE POSSIBILE AGGUATO AL GOVERNO-MOSTRO PER IL 21 GIUGNO...ARGOMENTO:… - VideoNewsTV : E QUALCUNO ABITUATO A ROTTAMERE PROFETIZZA ANCHE QUALCHE POSSIBILE AGGUATO AL GOVERNO-MOSTRO PER IL 21 GIUGNO...ARG… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: I viaggi in Russia no, i soldi dell'azienda da cui è scappato appena è scesa la prima bomba sull'Ucraina non gli faceva… -