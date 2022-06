Tumore del colon: fate attenzione se le feci sono come queste (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando si parla di Tumore al colon retto bisogna fare attenzione al colore delle feci: ecco i dettagli della ricerca Il carcinoma del colon retto è uno dei tumori più frequenti negli individui originato nel colon, nel retto e nell’appendice. Esso rappresenta la terza forma più comune di cancro che causa più di 610 000 morti all’anno. I fattori di rischio includono: la dieta, l’obesità, il fumo, l’alcool e una scarsa attività fisica e non solo; a queste si aggiungono anche alcune malattie come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Nel 2012 sono stati registrati 1,4 milioni di nuovi casi e 694 000 decessi, una malattia più frequente negli uomini piuttosto che nelle donne. curiosità sulla malattia (foto web)Il ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando si parla dialretto bisogna fareal colore delle: ecco i dettagli della ricerca Il carcinoma delretto è uno dei tumori più frequenti negli individui originato nel, nel retto e nell’appendice. Esso rappresenta la terza forma più comune di cancro che causa più di 610 000 morti all’anno. I fattori di rischio includono: la dieta, l’obesità, il fumo, l’alcool e una scarsa attività fisica e non solo; asi aggiungono anche alcune malattiela malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Nel 2012stati registrati 1,4 milioni di nuovi casi e 694 000 decessi, una malattia più frequente negli uomini piuttosto che nelle donne. curiosità sulla malattia (foto web)Il ...

