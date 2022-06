Tennis: Nadal, 'ho un problema al piede e se non trovo soluzione sarà difficile andare avanti' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - "Penso che il pubblico fosse consapevole che potrebbe non vedermi tante altre volte qui e per questo mi ha trattato così bene. Sto facendo di tutto per restare al top, ma non so cosa può succedere. Ho un problema al piede e se non troviamo una soluzione, sarà difficile per me continuare a giocare. Alla fine mi godo ogni giorno senza pensare al futuro. Cercherò di trovare un rimedio all'infortunio al piede, ma ad ora non ci siamo riusciti". Così Rafael Nadal in conferenza stampa dopo il successo in 4 set su Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. "È stata una serata speciale per me, sono emozionato e se gioco ancora è per serate come queste -prosegue il vincitore di 13 Roland Garros-. Va detto che è solo un quarto di finale, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - "Penso che il pubblico fosse consapevole che potrebbe non vedermi tante altre volte qui e per questo mi ha trattato così bene. Sto facendo di tutto per restare al top, ma non so cosa può succedere. Ho unale se non troviamo unaper me continuare a giocare. Alla fine mi godo ogni giorno senza pensare al futuro. Cercherò di trovare un rimedio all'infortunio al, ma ad ora non ci siamo riusciti". Così Rafaelin conferenza stampa dopo il successo in 4 set su Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. "È stata una serata speciale per me, sono emozionato e se gioco ancora è per serate come queste -prosegue il vincitore di 13 Roland Garros-. Va detto che è solo un quarto di finale, ...

