Sull’Ucraina l’ombra del conflitto atomico (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla guerra in Ucraina le ombre lunghe del nucleare. Le forze nucleari della Russia starebbero svolgendo esercitazioni a Ivanovo, a nord-est di Mosca. Dal canto loro gli Usa forniranno a Kiev sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici“, annuncia Joe Biden. Il presidente americano si riferirebbe ai lanciatori Himars, che le forze armate Usa fornirebbero a Kiev assieme a munizioni capaci di una gittata massima di 80 chilometri. “Non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire oltre i suoi confini“, specifica Biden. Ma riguardo a una possibile escalation atomica del conflitto da parte russa afferma che “l’uso di armi nucleari comporterebbe gravi conseguenze“. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, infatti, le forze nucleari agli ordini del Cremlino stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nord-est di Mosca. Circa 1.000 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla guerra in Ucraina le ombre lunghe del nucleare. Le forze nucleari della Russia starebbero svolgendo esercitazioni a Ivanovo, a nord-est di Mosca. Dal canto loro gli Usa forniranno a Kiev sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici“, annuncia Joe Biden. Il presidente americano si riferirebbe ai lanciatori Himars, che le forze armate Usa fornirebbero a Kiev assieme a munizioni capaci di una gittata massima di 80 chilometri. “Non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire oltre i suoi confini“, specifica Biden. Ma riguardo a una possibile escalation atomica delda parte russa afferma che “l’uso di armi nucleari comporterebbe gravi conseguenze“. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, infatti, le forze nucleari agli ordini del Cremlino stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nord-est di Mosca. Circa 1.000 ...

