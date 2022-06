“Stanno rovinando tutto” | Alvin nel caos | l’ultima stoccata era una bomba VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 1 giugno 2022)all’Isola dei Famosi stadavvero? Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore all’inviato.e Ilary, Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Qual è la verità suinviato dall’Honduras dell’Isola dei Famosi? Scopriamo qualche dettaglio in più e che cosa è successo nelpuntata in diretta. Il pubblico ultimamente sembra quasi più appassionato alle vicende di Ilary e, che a quelle dei naufraghi. Si vocifera da settimane che tra loro ci sia molta maretta e pare che arrivino molte conferme in tal senso. Ma che cosa c’è realmente di vero inquesto?è l’inviato che aiuta Ilary Blasi in studio a commentare le vicende dei naufraghi. In particolare segue la fase di tutte le ...